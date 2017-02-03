Миссия ОБСЕ призывает стороны прекратить боевые действия на Донбассе

Об этом миссия сообщает на своей странице в Facebook, отмечая, что речь идет об ударах ночью в центре Донецка и обстрелах Авдеевки.

«СММ ОБСЕ следит за сообщениями о многочисленных жертвах среди мирного населения. Стороны должны прекратить боевые действия», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского,вчера в Авдеевке в результате обстрелов со стороны боевиков погибли два и ранены три человека.

«Двое погибших: местная жительница и военнослужащий ГСЧС. Трое раненых: офицер ГСЧС, иностранный фотокорреспондент и местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку», - проинформировал он.