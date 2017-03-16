Меркель 2 мая обсудит с Путиным "украинский вопрос"

Об этом 16 марта в Москве сообщил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. По информации Кремля, переговоры будут касаться также Украины, передает Польское Радио.

О визите Меркель в Москву Путин сообщил неделю назад во время встречи с вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем, однако конкретная дата тогда не прозвучала.

Сотрудники Кремля информировали на протяжении последних дней о том, что дата согласована с немецкой стороной и обе стороны сообщат о ней одновременно.

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Путин заверил, что Россия ждет канцлера и подчеркнул, что главная задача обеих стран заключается в полной нормализации отношений.

Зеехофер, который находится в России с трехдневным визитом, встретится сегодня, 16 марта, с Путиным, чтобы обсудить санкции Европейского Союза, введенные против России за разжигание конфликта и войны на востоке Украины, а также за аннексию украинского Крыма и роли Москвы в урегулировании международных кризисов.

Еще во время своего предыдущего визита в Россию в начале 2016 года Зеехофер предлагал отменить санкции ЕС, одновременно призывая власть в Москве сделать свой вклад в мирный процесс в Украине.

Как известно, санкции США против РФ сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации Крыма. Также президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз расширить санкции против России в связи с "национализацией" украинских предприятий в ОРДЛО.