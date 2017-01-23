Порошенко уволил трех послов, Перебийноса назначил представителем Украины в Чехии

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебийноса послом Украины в Чехии.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ президент подписал 23 января.

"Назначить Перебийноса Евгения Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Чешской Республике", - говорится в указе.

Как сообщалось, Перебийнис с 10 мая 2015 года был послом Украины в Латвийской Республике. Ранее сегодня Порошенко уволил его с этой должности.

Перебийнис родился в Тернополе 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил Киевский государственный университет им. Тараса Шевченко.

В 2013 - 2014 годах занимал должность директора Департамента информационной политики МИД Украины.

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Кроме того, Порошенко уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Хорватии, Республике Корея и Латвии.

Об этом говорится в его указах №№13-15 от 23 января.

В частности, глава государства уволил Александра Левченко с должности посла в Республике Хорватия и с должности посла в Боснии и Герцеговины по совместительству.

Также президент уволил Василия Мармазова с должности посла в Республике Корея и Евгения Перебийноса - с должности посла в Латвийской Республике.