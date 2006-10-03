НСНУ делегирует Бессмертного передать ультиматум

Политсовет партии “Народный Союз “Наша Украина” решил делегировать председателя политсовета НСНУ Романа БЕССМЕРТНОГО на окончательные переговоры по коалиции с лидерами политических сил, которые планируют создать коалицию национального единства, с жестким требованием соблюдения Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель информационного департамента блока «Наша Украина», член политсовета НСНУ Татьяна МОКРИДИ.

«Решили делегировать председателя совета Р.БЕССМЕРТНОГО на переговоры с жесткими требованиями: коалиция - исключительно на условиях текста Универсала без всяких разногласий, оговорок, исключений и других вещей», - сказала она.

«Если этого нет, на днях «Наша Украина» объявляет переход в оппозицию», - добавила Т.МОКРИДИ.

Она отметила, что за такое решение проголосовали 94 члена политсовета НСНУ, 10 – воздержались, 10 – проголосовали против.

При этом она добавила, что переговоры лидеров партий должны состояться завтра, и в них, как ожидается, должны принять участие лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, лидер Соцпартии Александр МОРОЗ и лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.