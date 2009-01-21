Литвин про газовые контракты, сведение счетов, олигархов, стерню и торф

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не исключает политического противостояния в Украине после заключения газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Новограде-Волынском во время рабочей поездки в Житомирскую область.

"Понятно, что этот договор будет поводом для политического противостояния и сведения счетов", - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем спикер призвал политиков не сводить счеты и не выяснять правильность или неправильность подписанных газовых соглашений.

"Сейчас начинают сводить счеты - правильно или нет подписаны газовые соглашения. Вопрос же не в том, и не в той плоскости его нужно ставить. Вопрос в том, что нужно работать и сделать все, чтобы вспомнить о необходимости реконструкции наших производств, чтобы не "высасывали" из предприятий до последнего, наживаясь, украинские олигархи, а чтобы вкладывали в них средства. Очевидно, должны быть и соответствующие нормативы на реконструкцию, на модернизацию и переоснащение производств", - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в Украине также следует ввести системный подход к организации работы по энергосбережению.

"Не счетчики нужно покупать, что тоже нужно, а кроме всего прочего, заниматься серьезно энергосбережением, задействовать нетрадиционные источники энергии, чтобы не было так, что с июля по август Украина напоминает сплошные пожары, потому что жгут солому и стерню. Если не можем сами ее использовать, то скоро уже у нас ее будут покупать, я не говорю уже о торфе, который из Житомирской области вывозят под видом удобрений", - подчеркнул В.ЛИТВИН.