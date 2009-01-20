МИД России обвинил украинских коллег в неконструктивности

Министерство иностранных дел РФ расценивает заявление украинских коллег по достигнутым в Москве "газовым" договоренностям как нежелание конструктивно взаимодействовать.

"Реакция МИД Украины в связи с ситуацией, которая имела место в российско-украинских отношениях в газовой сфере, носит не вполне здоровый характер.... Само заявление МИД Украины демонстрирует, что внешнеполитическое ведомство этой страны, увы, не настроено на конструктивное взаимодействие. В нем явно сквозит недовольство теми решениями по газу, в которых объективно заинтересованы народы Украины, России и всей Европы", - говорится в комментарии российского МИД.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, содержание и тон заявления украинского МИД «резко контрастирует с позитивными оценками, которые сейчас раздаются в Европе в связи с урегулированием между Россией и Украиной газовой проблемы».

"Российская сторона выражает удовлетворение достигнутыми 19 января договоренностями и подписанием между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" документов по всему комплексу вопросов, связанных с поставками природного газа в Украину и с транзитом природного газа в Европу", - отмечается в документе российского МИД.

В нем также указывается, что российская сторона рассматривает достигнутые договоренности как отвечающие принципам рыночной экономики.

"Полагаем, что указанные договоренности отвечают принципам рыночной экономики, носят обоюдовыгодный характер и будут выполняться украинской стороной", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня, 20 января, МИД Украины обвинил Россию в информационном давлении на Украинское государство и в проведении "газовой информационной войны". Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия провела спланированную газовую атаку с целью дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, разрушить ее газотранспортную систему. Однако, как утверждается в заявлении украинского МИД, "российские чиновники и дальше не находят в себе силу остановить информационное наступление на Украину".