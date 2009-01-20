Литвин о газе: кто может сделать лучше, пусть покажет

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает позитивом то, что Украина на 10 лет перейдет на общепринятое ценообразование на газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил, комментируя сегодня журналистам в Житомирской области принятие новых газовых соглашений между Украиной и Россией.

В.ЛИТВИН отметил, что «соглашение заключено, и средневзвешенная цена определена, факт состоялся: на 10 лет Украина перейдет на общепринятое ценообразование».

При этом В.ЛИТВИН сказал, что «кто может сделать лучше, пусть покажет свой вариант».