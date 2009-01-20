Герман: газ будет дороже, чем говорит Тимошенко

В Партии регионов считают, что украинские потребители будут получать газ по намного болем высокой цене, чем официально заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявила народный депутат Анна ГЕРМАН.

“Обнародовано в ответ на требование Партии регионов заявление ТИМОШЕНКО о том, что она уменьшит цену газа за счет того, что Украина в первом квартале этого года будет использовать топливо из газохранилищ, является еще одним свидетельством того, что глава нынешнего правительства живет одним днем, и что цена на газ для украинцев будет в дальнейшем контрактной – 360 долларов за тысячу кубов”, - сказала депутат.

По словам А.ГЕРМАН, даже после того, как по требованию Партии регионов Ю.ТИМОШЕНКО уже сегодня обнародовала свое исчисление цены, остается непонятным, зачем она подписала такой невыгодный для Украины контракт.

Она заметила, что временные компенсаторы, которые Ю.ТИМОШЕНКО хочет применить на первые дни после подписания контракта, чтобы как-то “сгладить впечатление от своего московского провала, не спасут украинскую промышленность и народ Украины от непосильных цен на газ”. “Потребитель получит от «Нафтогаза» неприемлемую цену и это нужно расценивать, как преступление нынешней власти против граждан Украины, против государства и его будущего”, - добавила она.

При этом А.ГЕРМАН заметила, что окончательная цена, которую получит потребитель - 360 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Как сообщали сегодня, 20 января, в управлении информации ОАО «Газпром», в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 дол. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться по формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. кубометров газа.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 доллара за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 доллара за тысячу кубометров.