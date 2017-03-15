На Майдане начали собирать желающих ехать на Донбасс для поддержки блокадчиков

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, организаторы начали собирать желающих ехать на восток или же выходить на акции протеста в столице. Среди участников митинга много праворадикальных организаций – в частности, ОУН, "Белый молот", "Черная стрела" и другие. Немало присутствующих молодых людей закрыли свои лица балаклавами. Журналистам они сначала объясняли, что простудились или же греются из-за прохладной погоды, но впоследствии один из участников признался, что опасается репрессий со стороны власти.

Читайте такжеАктивисты ОУН забросали пиротехническими средствами помещение "Альфа-Банка" на Крещатике (фото, видео)

"Опасно. Такая система власти у нас в стране", - пояснил он. И заверил, что сейчас планирует отстаивать свободу страны протестами, а насчет возможности радикальных действий не дал четкого ответа.

Напомним, 14 марта в Киеве на Майдане Независимости прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области. По оценке корреспондента УНИАН, в мероприятии приняли участие около 150 человек.