Ющенко: Украине нужно соглашение с ЕС, где будет ясно записана ее перспектива

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина хочет иметь новое соглашение с Европейским Союзом, где будет четко зафиксирована перспектива ее членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Берлине во время встречи с представителями немецких деловых кругов.

«Основной документ, к которому мы стремимся – формирование нового соглашения с ЕС, где будет четко зафиксирована перспектива Украины относительно членства Украины в Европейском Союзе», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил особое место отношений между Украиной и Германией в международной политике Украины.

«И здесь через Группу высокого уровня, через дипломатов и бизнесовые институты мы готовы выписать новый формат наших отношений в новом контексте», - сказал В.ЮЩЕНКО.