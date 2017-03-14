Луценко признал проблемы с перемещением товаров через линию разграничения в АТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко соглашается, что с перемещением товаров через линию разграничения в зоне АТО есть проблемы, но призывает решать их исключительно в законодательном поле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил на брифинге, отвечая на вопрос о его отношении к ситуации с блокированием торговли с ОРДЛО.

Луценко отметил, что позиции как сторонников, так и противников блокады являются уязвимыми. В то же время он заявил, что решать вопрос блокады нужно на законодательном уровне, тем более, что до блокады присоединяются народные депутаты.

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“Если украинцы считают закон плохим, они могут апеллировать к избранным ими народным депутатам. Тем более, что в этих акциях протеста на железных дорогах постоянно находятся народные депутаты. И они могут спокойно доносить необходимость изменения законов”, - сказал Луценко.

Также он добавил, что в случае неисполнения действующих законов община имеет право протестовать, как это было во время Майдана. В то же время генпрокурор отметил, что во время Майдана люди не прибегали к блокированию экономических объектов.

“Я признаю, что есть ряд вопросов, которые справедливо поставленные протестующими, признаю это как гражданин, как человек и как генеральный прокурор”, - заявил Луценко.

В то же время он добавил, что сегодня вступил в силу новый порядок перемещения товара через линию разграничения, и призвал добровольцев и всех неравнодушных граждан создавать группы для мониторинга грузоперевозок через линию разграничения на предмет соответствия вновь принятым порядком.

Кроме того, Луценко добавил, что правительство должно отчитаться перед гражданами, сколько средств и времени нужно для того, чтобы в следующем отопительном сезоне Украина перестала быть зависимой “от российского и сепаратистского угля”.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, которыми уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки угля было остановлено 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения до выполнения своих основных требований: освобождение украинских пленных и принятия закона «О временно оккупированные территории».

Кроме того, участники акции заявили, что планируют взять под эффективный украинский контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов, через которые ведется торговля с Россией.

Участники блокады также призывают украинцев поддержать национализацию российских компаний в Украине.