В Евросоюзе заявляют, что Украина не воровала газ

Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявляет об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПИБАЛГС заявил сегодня в Кабинете министров Украины на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Нет таких фактов, что Украина отбирала газ несанкционированно», - сказал А.ПИБАЛГС.

По его словам, после 31 декабря весь объем заявленного Россией газа совпадал с данными, зарегистрированными на украинской стороне. «После 31 декабря была очень хорошая транспортировка «Нафтогаза» - все числа, которые входили и выходили, совпадали», - пояснил А.ПИБАЛГС.