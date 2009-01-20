Ющенко ждут в Брюсселе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на будущей неделе посетит Брюссель.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сообщил сегодня журналистам.

По его словам, этот вопрос обсуждался во время сегодняшнего телефонного разговора с В.ЮЩЕНКО. «Это будет хороший повод обсудить последние проблемные вопросы, связанные с газовым кризисом», - сказал президент Еврокомиссии.