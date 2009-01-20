Москва уже «кинула» Тимошенко на 10%?

В «Газпроме» заявляют, что с 1 января 2010 года не будут делать скидок на газ для Украины

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок» - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые во взаимоотношениях России и Украины в газовой сфере стала применяться общепринятая европейская формула цены, которая уже действует со всеми покупателями российского газа. Контракт на транзит газа по территории Украины и контракт на его поставку потребителям Украины заключены на 10 лет и будут действовать независимо друг от друга. «Все это создает дополнительные гарантии того, что ситуация с прекращением транзита газа через Украину европейским потребителям больше никогда не повторится», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО перед вылетом в Киев после практически 8-часовых переговоров в «Газпроме» заявилажурналистам, что с 2010 года Украина будет покупать российский газ на 10% дешевле, чем европейские страны.

«С 2010 года мы будем брать газ на 10% дешевле, чем Европа», - сказала украинский премьер.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.