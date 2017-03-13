В СБУ озвучили подробности задержания оккупантами двух украинских правозащитников на админгранице с Крымом

Об этом Тандит заявил в комментарии УНИАН.

«Они (правозащитники – УНИАН) проходили через пункт пропуска «Каланчак», двигались на транспорте. Их задержали и сейчас они находятся в населенном пункте Армянск», - сообщил Тандит.

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«Сейчас Ольга Скрипник и Владимир Чекрыгин находятся в так называемом пропускном пункте «Армянск», сотрудники оккупационных российских пограничных войск сейчас общаются с нашими правозащитниками», - отметил Тандит.

«Ольга и Владимир сейчас заполняют документы, которые им предоставили со стороны так называемых «пограничников», они проверяют информацию. Мы надеемся, что в ближайшее время и Ольгу, и Владимира отпустят. Мы не видим никаких причин для их задержания, и думаю, что оккупационные российские власти и контролирующие органы не будут оказывать никаких действий против Ольги Скрипник и Владимира Чекрыгина», - добавил советник председателя СБУ.

Как сообщал УНИАН, глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик заявила, что сегодня, 13 марта, ФСБ РФ задержала на админгранице с оккупированным Крымом двух представителей Крымской правозащитной группы. «ФСБ задержала в нейтральной зоне в пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина», - сообщила она.