ФСБ задержала на админгранице с оккупированным Крымом двух украинских правозащитников

«ФСБ задержала в нейтральной зоне на пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина», - заявила она на своей странице в Facebook.

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По ее словам, правозащитники поехали на админграницу с оккупированным Крымом, чтобы провести мониторинг пунктов пропуска с украинской стороны.