ФСБ задержала на админгранице с оккупированным Крымом двух украинских правозащитников
14:20, 13 марта 2017Общество
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ФСБ РФ задержала на админгранице с оккупированным Крымом двух представителей Крымской правозащитной группы, которые собирались провести мониторинг пунктов пропуска, сообщила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.
Фотоиллюстрация / REUTERS
«ФСБ задержала в нейтральной зоне на пункте пропуска Каланчак правозащитников, представителей Крымской правозащитной группы Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина», - заявила она на своей странице в Facebook.
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По ее словам, правозащитники поехали на админграницу с оккупированным Крымом, чтобы провести мониторинг пунктов пропуска с украинской стороны.
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