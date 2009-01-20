Тимошенко сидела в Газпроме до 4 утра

Технологический газ, который необходим для осуществления транзита российского газа в Европу, Украина будет закупать по специально рассчитанной цене - 167 долл. за 1 тыс куб. м в объеме 11 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Москве заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Украина сохранит тариф на транзит в 1,7 долл., при этом мы купим 11 млрд кубометров технологического газа по цене 167 долл.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО журналистам перед вылетом в Киев после практически 8-часовых переговоров в Газпроме, закончившихся около 4 часов утра (мск).

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 дня.

Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.