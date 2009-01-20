Газпром подтвердил, что газовую войну России и Украины устроило РосУкрЭнерго

Трейдер RosUkrEnergo срывал переговоры «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер корреспонденту «Интерфакса» в офисе российского концерна.

На вопрос, правда ли, что в последние дни декабря 2008 года представители RosUkrEnergo срывали переговорный процесс по поставкам газа между Россией и Украиной, А. Миллер ответил: «Да, действительно, в конце декабря премьер-министры России и Украины пришли к соглашению и наши компании были готовы договориться о цене газа $235 за 1000 куб. м. при условии совместных экспортных операций с территории Украины, RosUkrEnergo тогда предложило покупать газ для Украины по цене $285».

«За счет этого компания рассчитывала остаться на рынке. Но, несмотря на это, российская сторона от договоренностей по переходу на прямые контракты не отказалась. А 31 декабря, как вы знаете, президент Украины отозвал делегацию НАК «Нафтогаз Украины» с переговоров», – сказал А. Миллер.

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