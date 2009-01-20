Россия поможет модернизировать афганскую армию

Президент Дмитрий Медведев заверил руководство Афганистана в готовности России оказать военно-техническую помощь вооруженным силам страны, сообщает Reuters.

В письме, направленном президенту Афганистана Хамиду Карзаю, Медведев заявил, что сотрудничество в оборонной области между двумя странами будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Кроме того, российский президент выразил готовность развивать связи с Афганистаном и в других областях.

Послание из Кремля стало ответом на письмо Хамида Карзая, которое было отправлено в ноябре 2008 года. В нем он просил российское руководство оказать содействие афганской армии в модернизации вооружений. Агентство отмечает, что обмен письмами произошел на фоне жалоб Кабула на недостаточное участие США и стран НАТО в переоснащении афганских вооруженных сил.

По словам пресс-секретаря президента Карзая, сотрудничество между Россией и Афганистаном будет в основном касаться технических вопросов, поскольку на вооружении афганской армии все еще много вертолетов, танков и другой техники советского производства. Стратегическими партнерами Афганистана в области военного строительства, по его словам, остаются США и НАТО.

В составе многонациональных сил в Афганистане находятся сейчас около 70 тысяч военнослужащих. Для усиления борьбы с движением "Талибан" и другими террористическими группами США планируют до лета увеличить контингент еще на 30 тысяч человек. Предполагается, что многонациональные силы должны оставаться в стране до тех пор, пока афганская армия не будет готова к самостоятельному обеспечению мира и безопасности в стране.

Лента.ру