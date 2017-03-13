Что скрывает Насиров: журналисты рассказали о лондонской недвижимости главного фискала (видео)

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Неделя.

В Черниговском технологическом университете все преподаватели, с которыми пообщались журналисты, помнят студента Насирова как старательного, активиста в общественной жизни и в то же время скромного. Здесь все следят за карьерными взлетами или падениями своего выпускника.

После украинского вуза, как говорят здесь преподаватели, простой парень из Чернигова всем землякам рассказал, что дальше грызть гранит науки едет в магистратуру в престижный вуз в Лондоне. Но, возможно, что-то пошло не так. Потому что в официальной биографии чиновник свой британский диплом указал, а вот на запрос ТСН в иностранном вузе ответили, что студента Насирова в Лондоне никогда не видели.

"У нас нет никаких записей, что Роман Насиров числился студентом Восточного университета", - говорится в ответе.

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«Вымышленным дипломом из Университета Восточного Лондона Насиров похвастался. Но забыл указать в декларациях о тамошнем реальном имуществе. Одну из его квартир журналисты разыскали в северном районе британской столицы. Это малоимущий квартал. А дом скорее напоминает социальное жилье. Решетки на каждом этаже свидетельствуют, что ограбления квартир в этом районе - дело обычное. Несмотря на это квартира даже в таком доме нынче стоит дорого. Документы собственника свидетельствуют, что квартира 4-комнатная. За нее Роман Насиров заплатил 120 тысяч фунтов стерлингов. Но сегодня такая квартира стоит почти 300 тысяч фунтов. А это почти 10 миллионов гривень», – говорится в сюжете.

Журналисты попытались посетить дом Насирова, но в доме №22 закрыто. Беспорядок вокруг свидетельствует, что здесь давно никого не было. Сосед Дэйв говорит, для него было неожиданностью, что по соседству с ним зарегистрированный офис.

"Я заметил, и это очень странно, что здесь какая-то компания зарегистрирована. Недавно в своих делах интересовался документацией нашего дома и очень удивился, что здесь – офис", - сказал Дэйв.

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«Вторая лондонская квартира Насирова расположена уже в самом финансовом сердце - Сити. По данным официального реестра недвижимости Великобритании, человек по имени Роман Насиров приобрел ее в ноябре 2007-го. За почти десять лет стоимость такого жилья тоже существенно выросла. Например, на популярном британском сайте недвижимости, подобная квартира стоит сейчас примерно 550 тысяч фунтов. А это на украинские деньги составляет более 18 миллионов гривень. Но Насиров ее сдавал в аренду. Несколько лет назад Насиров брал за нее 1452 фунта в месяц, то есть 48 тысяч гривен. Что владелец здесь не жил - это обычное дело, говорят эксперты. Потому что в Лондоне вся недвижимость дорогая, поэтому покупатели ее чаще рассматривают не как жилище, а инвестиции. Особенно иностранцы, которые дома не хотят светить доходы», сообщает ТСН.

Недвижимость - классический способ, как скрыть нелегальные деньги и чтобы они никогда не обесценились. В Лондоне богачи со всего мира скупают недвижимость, но по факту в квартирах не живут. Из-за этого такие кварталы, по сути, вымирают, и поэтому лондонцы их прозвали улицам выключенных фонарей.

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К примеру, в районе Найтсбридж - едва ли не самые высокие цены на недвижимость. И вечером здесь может не гореть свет ни в одном окне. Днем на улице вы встретите разве что туристов и обслуги богачей. За это местные жалуются, что богатые иностранцы фактически отбирают у них жилье, потому что так завышают цены, что для настоящих лондонцев оно становится недоступным. Поэтому британцы таких приезжих как Насиров искренне недолюбливают. А местная власть из-за такой проблемы даже начала требовать доказывать происхождение денег. Особенно у купцов из-за границы. Впрочем Насиров купил квартиры в период экономического кризиса, когда британцы сами приглашали инвесторов. И, возможно, не только ради удачного капиталовложения. А как способ получить британский паспорт.

О факте британского гражданства у украинского чиновника недавно заявили антикоррупционные прокуроры. Эксперты же уверены, если украинские спецслужбы докажут это не на словах, тогда за Насировим потянется еще один шлейф мошенничества.

Уже в 2008 году он едет в Украину. То есть его официальная биография говорит о том, что в 2012 году, когда он должен был получить гражданство, согласно опубликованному недавно письму, он уже фактически не проживал на территории Великобритании. По британским правилам, нельзя отсутствовать в стране более 90 дней в год.

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Сам Насиров пока и свою лондонскую недвижимость, и иностранный паспорт отрицает.

Тем временем правила говорят, только инвестировать деньги в бюджет в обмен на королевское подданство мало. Чтобы стать гражданином Великобритании, нужно сдать экзамен на знание языка и истории. Порой даже спеть гимн "Боже, храни королеву". Пел ли его Насиров, ТСН ждет ответа и от британских чиновников. Тогда как сам Насиров в суде будет опровергать не только свое подданство королеве, а свой арест. И главный упрек - что наносил государству миллионные убытки, резюмируют журналисты в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентре».

В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанным предприятиям, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.