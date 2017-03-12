Выделение Украине $150 миллионов на военные нужды должен еще одобрить Сенат США - Чалый

Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 8 марта Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на нужды Пентагона на 2017 год.

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"Согласно документу, на помощь Украине в сфере безопасности и обороны выделяется 150 млн. долл. в рамках бюджетного 2017 года. Данный бюджетный год завершается 30 сентября с.г., а указанные средства станут в наличии после вступления упомянутого закона в силу. Для этого он должен быть принят также Сенатом и подписан президентом США", - отметил посол.

Он объяснил, что эти средства рассчитаны на использование в течение не года, а, фактически, шести месяцев. "И это уже совершенно конкретные средства под абсолютно реальные контракты", - добавил Чалый.

Дипломат отметил, что эти средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи Вооруженным силам Украины, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, поставки летального оружия оборонительного характера (в случае соответствующего решения) и т.п. Кроме того, перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства.

"150 млн долл. США – это лишь часть средств от общей суммы 350 млн долл. США, санкционированной на нужды национальной обороны Украины в соответствии с действующим законом о бюджете США на 2017 год", - сказал Чалый.

"Фактическое распределение указанных 350 млн долл. будет продолжаться и после 1 октября 2017 года. Но правда и в том, что это не произойдет автоматически. Украинская сторона продолжает работать с партнерами в Администрации и Конгрессе США с целью максимального использования потенциала финансовой помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности", - пояснил посол.

Вместе с тем он отметил, что такая помощь США для Украины состоит не только из бюджета Пентагона, а также включает ассигнования, выделяемые на указанные цели в рамках бюджета Государственного департамента США, который в настоящее время еще не принят.

"То есть, говорить об окончательных объемах американской политики помощи для Украины возможно будет только после завершения бюджетного процесса", - заявил Чалый.

Вместе с тем, помимо выделения средств на поддержку безопасности Украины, законопроект предусматривает также полный запрет на осуществление Пентагоном любых контактов с российским АО “Рособоронэкспорт”, пока Российская Федерация не выполнит ряд условий, в числе которых - вывод российских вооруженных сил с территории АР Крым и прекращение действий, направленных на препятствование контролю правительства Украины над территориями на востоке страны.

"Так что это - однозначно победа! Более 4 000 000 000 гривень, предоставленных на безвозвратной основе, использование которых строго контролируется, фактически без коррупционных рисков - несомненно, усилят обороноспособность Украины", - подчеркнул Чалый.

"А вот будет ли и в дальнейшем не уменьшаться помощь Украине в сфере безопасности и обороны зависит от стратегии национальной безопасности США, развития ситуации с агрессией России, дипломатических усилий Украины и создания соответствующих условий для эффективного использования этой помощи, которая предоставляется стратегическим партнером Украины - США", - подытожил посол.