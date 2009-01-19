Лукашенко хочет перевести транзит газа в Беларусь

Беларусь инициирует строительство газопровода «Ямал-Европа-2» для увеличения транзита российского газа в Европу через белорусскую территорию.

С соответствующей инициативой выступил премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ в ходе пленарного заседания Московской международной конференции по вопросам обеспечения доставки российского газа потребителям в Европе (стенограмма выступления С.СИДОРСКОГО размещена на официальном сайте Совета министров Беларуси – УНИАН).

«Беларусь считает, что с экономической точки зрения наибольшую эффективность представляет проект строительства газопровода «Ямал-Европа-2». Подчеркиваю, что для реализации этого проекта у нас уже имеется необходимая договорно-правовая основа, решены вопросы землеотведения. Более того, существует возможность ввода второй нитки в эксплуатацию отдельными участками путем подключения к технологическим перемычкам на первой нитке и, соответственно, постепенного роста транзита российского природного газа уже в ходе строительных работ и, таким образом, увеличения поставок газа в Европу в максимально короткие сроки», - сказал С.СИДОРСКИЙ.

Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что белорусская сторона готова взять на себя обязательства по согласованию строительства «Ямал-Европа-2» с Польшей и Германией в интересах транзита российского газа.

«Беларусь не ставит под сомнение право России по прокладке новых маршрутов доставки энергоресурсов своим европейским партнерам. Однако сложившаяся ситуация показывает, что дополнительные надежные мощности для транзита нужны как можно скорее», - считает он.

С.СИДОРСКИЙ отметил, что рассматриваемые Российской Федерацией проекты «Северный поток» и «Южный поток» могут быть реализованы не раньше 2012 года, а «Ямал-Европа-2» может быть введен в эксплуатацию уже через 1-1,5 года при значительно меньших финансовых затратах. «Нашему союзнику – России - мы готовы предложить максимально выгодные условия проекта строительства газопровода «Ямал-Европа-2». Переговоры можно начать в любое время. Готовы к соответствующему диалогу и с европейскими партнерами», - заявил глава белорусского правительства.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Москве проходила Международная конференция глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям.

В конференции принимали участие делегации ряда стран. В частности, армянскую делегацию возглавлял Президент Армении Серж САРГАСЯН, белорусскую – премьер-министр Беларуси С.СИДОРСКИЙ, делегацию Боснии и Герцеговины – председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Николо ШПИРИЧ, казахскую делегацию – премьер-министр Казахстана Карим МАХИМОВ, молдавскую – премьер-министр Молдовы Зинаида ГРЕЧАНАЯ, сербскую – премьер-министр Сербии Мирко ЦВЕТКОВИЧ, турецкую – заместитель премьер-министра Турции Назым ЭКРЕН, чешскую – министр промышленности и торговли Чехии Мартин РЖИМАН, словацкую – министр экономики Словакии Любомир ЙАГНАТЕК.

Европейскую комиссию представлял комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.