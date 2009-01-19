Пожар на шахте «Россия»: пять горняков находятся в ожоговом шоке

Состояние здоровья 5 горняков, пострадавших сегодня в результате пожара на шахте «Россия» (г. Селидово, ГП «Селидовуголь»), медики оценивают как тяжелое.

Об этом сказал по телефону корреспонденту УНИАН Эмиль ФИСТАЛЬ, директор Донецкого ожогового центра Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака, куда на лечение были транспортированы пострадавшие шахтеры.

«Из Селидово нам доставили 5 горняков, у них ожоги кожи и ожоги дыхательных путей, от 20% до 60%, по-разному, - сообщил Э.ФИСТАЛЬ. - Состояние пока расцениваем, как тяжелое, потому что есть поражение дыхательных путей. Они все пять человек сейчас - в ожоговом шоке».

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Россия» возник сегодня в 6.52 в первой северной лаве. На начало аварии под землей находилось 162 горняка, из них в зоне задымления - 21 человек. Все люди самостоятельно вышли из шахты. На шахту выехало 4 отделения горноспасателей и 3 реанимационно-противошокой группы врачей.

В результате этого пожара пострадали 10 шахтеров, которые были доставлены в лечебные учреждения – 5 человек в Донецкий ожоговый центр и 5 – в другие больницы г. Селидово.

Территориальным управлением Госгорпромнадзора в Донецкой области создана и начала работу комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая с горняками шахты «Россия».