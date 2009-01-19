Ющенко завтра встретится с Лукашенко

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО завтра, 20 января, проведут двустороннюю встречу в Чернигове.

Об этом УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО.

“По итогам переговоров планируется подписание нескольких двусторонних документов”, - сказал В.ВЕЛИЧКО.

По его словам, планируется, что первые вице-премьер-министры Украины и Беларуси Александр ТУРЧИНОВ и Владимир СЕМАШКО подпишут Энергетический меморандум. “Этот документ предусматривает развитие двусторонних отношений в области энергетики, причем не только как стран-потребителей, но и стран-транзитеров энергоносителей”, - уточнил он.

Кроме того, предполагается, что по итогам переговоров между правительствами и национальными банками Украины и Беларуси будет подписан меморандум о выработке системы мер по интенсификации двусторонних торговых отношений в условиях кризиса.

Посол также сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси Владимир ОГРЫЗКО и Сергей МАРТЫНОВ подпишут консульскую конвенцию, в соответствии с которой граждане Украины смогут находиться на территории Беларуси без регистрации на протяжении 30 дней (сейчас этот срок для граждан Украины составляет три дня, в то время как белорусы могут находиться на территории Украины без регистрации на протяжении 90 дней – УНИАН).

“По итогам переговоров также планируется подписать документ об упрощении порядка пропуска через погранпереход “Славутич-ЧАЭС” и протокол, как он будет выполняться пограничной и таможенной службой”, - сообщил В.ВЕЛИЧКО.

В пресс-службе Президента Украины УНИАН подтвердили, что на завтра в Чернигове запланирована встреча В.ЮЩЕНКО и А.ЛУКАШЕНКО.