Помощников нардепов подозревают в организации проплаченного Кремлем митинга на Банковой

В СБУ заявили, что подозревают ряд помощников народных депутатов в организации митинга под Администрацией президента, который был проплачен Москвой. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, пишет «112 Украина».

"У нас была информация о том, что именно сегодня группа женщин должна была проводить акцию под Администрацией президента Украины с намерениями приковать себя наручниками и так далее... У нас продолжаются работы по документированию причастности лиц из числа помощников нардепов к проявлениям сепаратистского характера, в организации "круглых столов", голосования и так далее", - сказал он.

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При этом Грицак напомнил, что в конце февраля СБУ были обнародованы переписки помощников нардепов, где в частности говорилось о необходимости найти "плакальщиц".

"Я не могу некоторые вещи объявить, но, поверьте, мы понимаем, кто плакальщицы и откуда они пришли", - сказал он.

Как сообщал УНИАН ранее, волонтеры нашли человека, который стоит за антиукраинскими акциями в Польше.

"И так знакомьтесь — гражданин Беларуси Александр Усовський, родился 09.04.1968... Украинские читатели могут помнить его как заядлого любителя «русского мира», историка, писателя и публициста, который часто публиковался на сайте проекта Виктора Медведчука «Украинский выбор». Украинские хакеры получили доступ к его компьютеру и в течение нескольких месяцев контролировали все его переписки", - говорится в сообщении волонтеров.