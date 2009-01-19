Медведев о поставках газа: нам посредники не нужны

Президент РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия не нуждается в посредниках для осуществления поставок российского газа на Украину. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам форума стран - потребителей и транзитеров российского газа, отвечая на вопрос журналистов. "Нам посредники не нужны", - подчеркнул Д.Медведев. Он сказал: "Я считаю, что мы с украинскими партнерами можем торговать без посредников, особенно таких, которые вызывают большие сомнения у украинской общественности, да и не только украинской". В то же время Д.Медведев напомнил, что на участии RosUkrEnergo в этом процессе "жестко настаивала именно украинская сторона". "Какова будет ее позиция в этих переговорах, не знаю", - добавил президент РФ.

РБК