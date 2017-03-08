Волшебные шахты и российский обет молчания

Далеко не каждый человек, даже если этот человек – гражданин России, умеет стрелять из танка, нацеливать «Град» или заряжать ТОС «Буратино». Хотя россиян и воспитывают как «исключительную нацию» с особой миссией на этой планете и уникальными знаниями. Но тут возникает два вопроса. Первый: если верить российским ньюсмейкерам, США смогли «организовать» две революции в Украине всего за 5 млрд долларов, а Россия - нет. Хотя для Кремля эта сумма - мелочь, а финансирование войны на Донбассе и оккупация Крыма обходятся явно дороже.

Второй вопрос: если не все граждане РФ умеют пользоваться современным оружием, то почему этим навыком обладают «трактористы и шахтеры», причем, исключительно на оккупированной части Донбасса. Это серьезно заставляет усомниться в сверхспособностях россиян и даже предположить, что госаппарат РФ откровенно врет, чтобы скрыть свои преступления в Украине за последние три года.

Стоит напомнить, что на первом этапе захвата Крыма, обитатели Кремля называли свою армию «народной самообороной», а на требования прекратить вторжение отвечали, что никто не может доказать, что это спецназ ГРУ. Если бы тогда Путину представили письменный совершенно секретный приказ о вторжении с его собственной подписью, даже такой документ, в тот период времени, мгновенно был бы объявлен фейком. Ведь сотни российских экспертов приводили аргументы безосновательности обвинений во вторжении, называя их «глупыми». И рассказывали, что «форму можно купить в любом военторге». Однако, как только концепт изменился и Путин факт вторжения признал, эти же люди «объяснили», как мудро поступил вождь российского народа, как он «снова всех переиграл».

Как продолжать кричать на весь мир о «гражданской войне» в Украине и одновременно вести беспрерывные боевые действия с Украиной? Москва нашла «оригинальный» способ - включить режим «мороз» и все отрицать

Война на Донбассе начиналась, как в Крыму, но результат оказался несколько иным. Хотели, как минимум, от Харькова до Одессы, а получилось «откусить» от Украины только часть Донецкой и Луганской областей. При этом убили десять тысяч человек и сбили малазийский Боинг МН17. Если бы не такие «попутные потери», возможно, Путин уже похвалился бы, как бравые российские артиллеристы долбили по Украине, чтобы освободить ее от фашизма и самих украинцев…

Война, несмотря на ее визуальное оформление, требует настоящих ресурсов. И не только человеческих. Нужны еще техника, ГСМ, запчасти, оружие, боеприпасы, средства связи, системы РЭБ, форма, питание для личного состава и многое другое. Но тут возникает самый главный вопрос: как продолжать кричать на весь мир о «гражданской войне» в Украине и одновременно вести беспрерывные боевые действия с Украиной? Москва нашла «оригинальный» способ - включить режим «мороз» и все отрицать.

Можно найти массу аргументов, доводов и доказательств, что на оккупированной части ОРДЛО не было ни одного воинского склада и воинской части с тяжелым оружием. И если боевикам что-то и досталось в качестве трофеев, то не нужно иметь военного образования, чтобы понимать: боевые действия такой интенсивности не могут вестись в течение трех лет без обеспечения извне в режиме «безлимит».

Не надо думать, что в России не понимают, откуда оружие и «зеленые человечки» на Донбассе. Все всё знают. Но российское общество будет молчать об этом до тех пор, пока публичного признания об этом не сделает Путин.

Но в Гааге российские дипломаты говорят, что оружие «трактористы и шахтеры» достали из шахт, и хранилось оно там с советских времен. Можно удивляться и возмущаться нелепости такого инфантильного объяснения. Можно поинтересоваться, а кто и когда в эти шахты его – новейшее, далеко не советского образца – опустил? На самом деле, россияне могли бы даже, для подкрепления своих «безупречных» доказательств, сказать, что оружие дает Аллах, или Иисус, а, может, оно падает с неба. И тут же потребовать у усомнившихся доказательств и подтверждений, что это не так…

Не надо думать, что в России не понимают, откуда оружие и «зеленые человечки» на Донбассе. Все всё знают. Но российское общество будет молчать об этом до тех пор, пока публичного признания об этом не сделает Путин. И тут самое интересное: большинство поддерживает любые начинания Путина, в том числе, войну против Украины. Хотя понимания, зачем эта война, все меньше.

В РосСМИ суд в Гааге освещают очень и очень слабо, хотя, казалось бы, если дело «Украина против России» выдуманное, так почему бы на этом не построить разоблачительную кампанию. Но нет, говорят про блокаду, а в эфире появились люди, которые предлагают создать коалицию стран, имеющих территориальные претензии к Украине. По сути, Кремль пытается не замечать Гаагу, как когда-то не замечал голландское расследование по Боингу. Ограничиваются старыми формулировками: «нет никаких доказательств» и «Запад нас не любит», поэтому решение будет «неверным и заангажированным». Тем более, Россия давно подстраховалась, объявив решения международных инстанций для себя необязательными к исполнению.

Роман Цимбалюк, Москва