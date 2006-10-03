В Украину прибывает Константин Затулин, объявленный персоной нон-грата

Директор Института стран СНГ, депутат Государственной думы РФ К.ЗАТУЛИН прибудет в Киев в 15.40 в аэропорт «Борисполь» рейсом 183 «Москва-Киев».

Ожидается, что на территорию Украины он попадет через зал для vip-персон (терминал «С» аэропорта «Борисполь»).

Как сообщал УНИАН, 5 октября Шевченковский районный суд Киева должен рассмотреть жалобу К.ЗАТУЛИНА на СБУ о запрещении ему въезда в Украину «как нежелательной персоне».

СБУ приняла решение запретить К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину 3 июня этого года. СБУ мотивировала свое решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, который принимал участие в акциях протеста против проведения международных военных учений в Феодосии, направленных на разрушение целостности Государства Украина.