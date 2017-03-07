Выступление России в суде ООН будет подобно порции новостей "рашатудей" - вице-премьер

"Представители той самой российской Фемиды, что нашли "основания" для запрета деятельности Меджлиса, что удерживают по надуманным и сфабрикованным "причинам" наших заключенных в России и незаконно анексованому Крыму; а также представители того же министерства иностранных дел, которые профессионально беззастенчиво манипулируют фактами на международных форумах, будут представлять свои аргументы... Почему-то кажется, что это будет похоже на порцию "новостей" со "спутника" и "рашатудей", - написала она на странице в Facebook.

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Напомним, в Международном суде ООН продолжается второй день рассмотрения дела "Украина против России", в рамках которой в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.