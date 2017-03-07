Второй день рассмотрения иска Украины против РФ в Гааге: слово имеет российская сторона (онлайн)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, во вторник свои аргументы должна выложить российская сторона. Оснований считать, что Москва согласится с выдвинутыми Киевом обвинениями нет, а потому ожидаются контраргументы.

Российскую делегацию, которая насчитывает в своем составе 40 человек, возглавляет директор правового департамента Министерства иностранных дел РФ Роман Колодкин.

Украинскую делегацию, которая насчитывает 25 человек, возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Дело слушает судейская коллегия в составе 16 судей под председательством судьи из Франции Ронни Абрахама (Ronny Abraham).

Как и в первый день слушаний, представителей российских СМИ почти нет – пока присутствует только представитель Russia Today.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник свою позицию заявила Зеркаль, которая призвала Гаагский суд «в свете неизбежных угроз, перед которыми стоят украинские люди, принять решение о временных мерах».

В суде также был оглашен перечень временных мер, которых требует Украина. Все они касаются действий России и направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшую террористическую активность в отношении украинских граждан и дальнейшую расовую дискриминацию, в частности, в Крыму.

Также от украинской стороны выступили представители, которые подробно обосновали справедливость и необходимость таких мероприятий.