Правоохранители не нашли взрывчатку в здании суда, где проходит заседание по делу Насирова

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщение о "минировании" пришло после объявления технического перерыва следственным судьей Александром Бобровником, когда в зале судебного следствия произошел спор между адвокатами подсудимого и другими участниками процесса.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ в больнице «Феофания» вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. 3 марта Кабинет министров Насиров отстранил от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.