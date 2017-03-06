В БПП предлагают принять закон о народном вето и народном вотуме недоверия

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его автором является народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Павел Ризаненко.

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Законопроектом предлагается установить, что право народного вето реализуется путем организации и проведения референдума по вопросу отмены решения, принятого органом государственной власти или органом местного самоуправления.

Право народного вотума недоверия реализуется путем организации и проведения референдума по вопросу выражения недоверия руководителям центральных и местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, сельским, поселковым, городским председателям, депутатам местных советов.

Для организации референдума по вопросу отмены решений центральных органов власти и выражение вотума недоверия их руководителям необходимо собрать подписи не менее 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Для проведения референдума по вопросу отмены решений местных органов власти и выражения недоверия их руководителям необходимо собрать подписи не менее 5% граждан Украины, имеющих право голоса и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Подписи в поддержку референдума по вопросу применения народного вето и выражения народного вотума недоверия должны быть собраны в течение 60 дней со дня, следующего за днем передачи центральным органом государственной власти в области юстиции или его территориальным органом подписных листов инициаторам референдума.

Для организации проведения референдума по вопросу отмены решений центральных органов власти инициаторами референдума созывается собрание граждан Украины, в котором должны принять участие не менее 500 граждан Украины, которые согласно Конституции Украины имеют право голоса на выборах.

Для организации проведения референдума по вопросу отмены решений местных органов власти созывается собрание граждан, имеющих право голоса и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы, в котором должны принять участие не менее: 200 граждан Украины - для административно-территориальной единицы с численностью избирателей более 2 миллионов; 100 граждан - для административно-территориальной единицы с численностью избирателей от 100 тысяч до 2 миллионов; 50 граждан - для административно-территориальной единицы с численностью избирателей до 100 тысяч.

Предлагается установить, что в случае, если на референдуме по вопросам применения народного вето большинство голосующих высказались за отмену решения органа власти, такое решение теряет силу со дня, следующего за днем официального опубликования результатов референдума.

В случае, если на референдуме по вопросам выражения народного вотума недоверия большинство проголосовало за выражение недоверия руководителю центрального или местного органа власти, такое лицо считается уволенным с должности, или утратившим полномочия сельского, поселкового, городского председателя, депутата местного совета со дня официального опубликования результатов референдума.