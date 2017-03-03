Путем проведения фальшивых выборов на Донбассе Путин хочет получить право вето на будущее Украины - Яценюк

"Я поддерживаю идею провести выборы в Донецке и Луганске - свободные и честные выборы, а не имитацию выборов под руководством президента Путина", - подчеркнул лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время дискуссии в Королевском Институте международных отношений «Chatham House» 3 марта в рамках визита в Лондон, как сообщается на сайте "Народного фронта".

Отвечая на вопросы экспертов, он подчеркнул, что существует дипломатический путь решения ситуации на востоке Украины: "Первое - полное прекращение огня. Следующее - вывод российских войск".

Относительно возможности проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей, Арсений Яценюк подчеркнул: "Я поддерживаю идею провести выборы в Донецке и Луганске - свободные и честные выборы, а не имитацию выборов под руководством президента Путина".

Читайте такжеЯценюк: Вопрос оборонительного оружия сейчас ключевой

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент Путин "хочет держать руку на нашем горле и использовать в Донецк и Луганск как инструмент влияния на выбор Украины".

"Путин убежден, что если он проведет свои фальшивые выборы, то получит право вето относительно будущего Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Мы заинтересованы в дипломатическом решении, но с российской стороны заинтересованности нет", - сказал Арсений Яценюк.

В рамках визита в Лондон, который состоялся по приглашению Королевского Института международных отношений "Chatham House", Арсений Яценюк встретился с Государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Майклом Фэллоном, министром по делам Европы и Северной и Южной Америки сэром Аланом Дунканом, представителями украинско-британской парламентской группы дружбы, а также с Премьер-министром Великобритании в 2010-2016 годах Дэвидом Кэмероном.