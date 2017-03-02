Яценюк в Лондоне провел встречу с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном

Арсений Яценюк прокомментировал встречу на своей странице в Facebook.

«Во время моего последнего приезда в Украину я был глубоко потрясен народной поддержкой Вооруженных сил Украины. Она растет и это поразительно, поделился только что в нашей беседе Министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон», - написал политик после встречи в Лондоне.

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«В этих словах - не только чувство уважения к нашим военным и нашему народу. В этих словах я почувствовал уверенность в силе Украины и в нашем успехе защитить наше государство. О нашей обороне, о расширении военного сотрудничества, конкретных действих для консолидации свободного мира в противодействии российской агрессии шла речь во время нашей беседы», - отметил лидер «Народного фронта».

«Благодарен Правительству Соединенного Королевства, руководству и представителям британского войска за солидарность и поддержку Украины. Мы вместе защищаем правду, свободу и право жить в свободном мире», - добавил он.