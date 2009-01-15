В КС объяснили, у кого есть право бюджет кроить, и у кого - перекраивать

Инициировать внесение изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины” могут все субъекты законодательной инициативы, а именно – Президент Украины, Кабинет министров и народные депутаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Конституционного Суда от 13 января было обнародовано сегодня.

Решение было принято по делу о конституционном представлении 54 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца тринадцатого пункта 1 части первой статьи 20 Закона „О Кабинете министров Украины“, части второй статьи 52, части третьей статьи 53, части второй статьи 54 Бюджетного кодекса Украины в аспекте положений части первой статьи 93, части второй статьи 96, пункта 6 статьи 116 Конституции Украины (дело о праве законодательной инициативы по внесению изменений в закон о государственном бюджете Украины).

Как пояснил судья-докладчик Виктор ШИШКИН, “когда речь идет о разработке бюджета на следующий год, то это является исключительным правом Кабинета министров Украины”.

По его словам, если же речь идет о внесении изменений в действующий закон о госбюджете на текущий год, то их могут инициировать все субъекты законодательной инициативы.

Кроме того, он отметил, что КС разграничил понятия разработки и внесения законопроекта.

Так, по словам В.ШИШКИНА, в разработке законопроекта могут принимать участие даже граждане Украины, не являющиеся субъектом законодательной инициативы.

В то же время инициировать и вносить законопроекты в Верховную Раду имеют право только субъекты законодательной инициативы, отметил судья.