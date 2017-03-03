Директор НАБУ дает брифинг по ситуации с задержанием Насирова (событие завершено)

12:07, 03 марта 2017
Политика
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Сегодня в 12.00 состоится брифинг директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по поводу событий вокруг задержания председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

В ночь на 3 марта детективы НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение Насирову.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

Затем в САП заявили, что будут требовать отстранения председателя ДФС от должности.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
Теги: #Насиров#Ситник