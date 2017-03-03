Директор НАБУ дает брифинг по ситуации с задержанием Насирова (событие завершено)

В ночь на 3 марта детективы НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение Насирову.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

Затем в САП заявили, что будут требовать отстранения председателя ДФС от должности.