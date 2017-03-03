Директор НАБУ дает брифинг по ситуации с задержанием Насирова (событие завершено)
12:07, 03 марта 2017Политика
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Сегодня в 12.00 состоится брифинг директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по поводу событий вокруг задержания председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
В ночь на 3 марта детективы НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение Насирову.
Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.
Затем в САП заявили, что будут требовать отстранения председателя ДФС от должности.
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