В сети появилось видео, как Насирову в палате зачитывают подозрение

Попытка задержания проходила в столичной больнице "Феофания". Адвокат Денис Фетисов выложил на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как детективы проходят в комнату и зачитывают подозрение.

"Насирову без сознания в палате зачитывают подозрении", - говорится в подписи к видео.

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Напомним, в четверг, 2 марта, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все-таки попали в палату Насирова в больнице "Феофания" и зачитали ему сообщение о подозрении.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

Впоследствии в САП заявили, что будут требовать отстранения председателя ДФС от должности.