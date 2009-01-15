Состоится семинар «Тендеры. Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд»

24 января в 10.00 в конференц-зале УНИАН (Киев, ул. Хрещатик,4) состоится учебный семинар при поддержке экспертов портала UA-TENDERS.COM на тему: «Тендеры. Закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд».

Учебная программа разработана на основе Закона Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства”, с учетом изменений действующего законодательства.

Преподаватели семинара - эксперты портала UA-TENDERS.COM и специалисты Министерства экономики Украины.

На семинаре будут рассмотрены вопросы последних изменений законодательства в сфере государственных закупок, практические аспекты участия в тендерах, обжалование действий заказчиков торгов, и другое.

Участники семинара получат фундаментальные базовые знания по государственным закупкам на рынке Украины, будут иметь понимание проблем, которые не освещены в нормативной базе, и смогут получить ответы на вопросы.

К участию приглашаются руководители предприятий, представители тендерных комитетов, финансовые директора, руководители планово-экономических отделов, специалисты государственных и коммерческих структур, и другие специалисты, деятельность которых связана с проведением и участием в государственных тендерах.

Предварительная регистрация на сайте www.ua-tenders.com или по телефонам: (044) 417-18-58, 230-82-27.

Ответственное лицо: Щуцкая Ирина. E-mail: seminar@ua-tenders.com