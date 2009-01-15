Катеринчук обещает выйти из коалиционного соглашения

14 января на заседании Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики принял решение отправить на доработку проект Налогового кодекса, внесенный народным депутатом Николаем КАТЕРИНЧУКОМ в марте прошлого года.

Комментируя такое решение, лидер Европейской партии Украины, народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК отметил: «Представляя в парламенте проект бюджета на 2009 год, Юлия ТИМОШЕНКО отметила необходимость первоочередного осуществления шагов, направленных на создание налоговой политики, которая позволит поддержать реальный сектор экономики в условиях финансово-экономического кризиса. Премьер заверила всю страну, что сразу после Нового года мы сможем положить начало системной работе на базе всех фракций Верховной Рады над новым Налоговым кодексом, который станет катализатором для развития предпринимательства в Украине и в частности является стимулирующим для малого и среднего бизнеса», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КАТЕРИНЧУКА.

«Представители всех парламентских фракций, кроме Партии регионов, выступили за безотлагательное рассмотрение проекта кодекса. В условиях спада производства промедление с принятием Налогового кодекса является недопустимым и я просто не понимаю такого решения комитета», - отметил депутат.

«Вместе с тем, хочу сделать акцент на позиции Партии регионов, которая голосовала против моего законопроекта исключительно из-за желания удовлетворить собственные политические амбиции. У них есть собственный Налоговый кодекс, но они даже не вносят его на рассмотрение Верховной Рады. Для меня такая позиция является неприемлемой. Считаю циничным вести дискуссию вокруг вопроса, кто именно будет автором будущего проекта Налогового кодекса. Для меня лично первоочередным является принятие этого документа, а не его авторство, - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК. – У меня есть надежда, что в начале следующей сессии парламента доработанный проект Налогового кодекса все же примут в первом чтении».

«В противном случае я буду вынужден выполнить решение декабрьского съезда Европейской партии Украины, а именно: если коалиция не поддержит проект Налогового кодекса, то я буду вынужден отозвать свою подпись под коалиционным соглашением», - заявил он.