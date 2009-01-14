Тимошенко за "газовый саммит" на нейтральной территории

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести саммит стран-транзитеров и потребителей российского газа на нейтральной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение она высказала сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ, комментируя соответствующую инициативу Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

«У нас есть единственное пожелание - чтобы этот саммит проходил на территории той страны, которая не вовлечена в конфликт», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что Украина готова предоставить все документы, касающиеся газового конфликта между Украиной и Россией.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что планирует провести завтра телефонный разговор с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, а также возможность проведения личной встречи.