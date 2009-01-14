Украинский еврейский комитет поддерживает действия Израиля

Украинский еврейский комитет провел митинг в поддержку военной операции Израиля в Секторе Газа.

Как передает корреспондент УНИАН, члены УЕК и других организаций провели митинг в Киеве возле Посольства Израиля в Украине.

Как отметила, выступая перед участниками акции, посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, этот митинг поддержки Израиля является очень важным.

Она сказала: «Эта война была нам навязана, и ответственность лежит на «Хамас». Израиль должен был на это ответить, и Израиль на это ответил».

В то же время, по словам посла, проводя боевые действия, Израиль преследует две основных цели: первая - чтобы прекратились обстрелы израильской территории со стороны Сектора Газа, вторая – должны быть уничтожены тоннели и средства транспортировки оружия «Хамаса».

«Я надеюсь, что основные цели будут достигнуты», - сказала она.

Президент УЕК Александр ФЕЛЬДМАН, выступая на митинге, заявил о солидарности с действиями Израиля по уничтожению террористической группировки «Хамас» в Секторе Газа. «Мы поддерживаем действия Израильского государства и считаем их давно назревшими и единственно верными в сложившихся условиях», - подчеркнул он.

По мнению участников митинга, сегодня мишенью террористов является Израиль, но завтра, такими мишенями могут стать Египет, Иордания, представители умеренных режимов и религиозных конфессий, этнические меньшинства.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что из-за неспособности мирового сообщества бороться с организованным международным терроризмом, Израиль вынужден собственными силами, в одиночку, бороться с режимом группировки «Хамас», который угрожает всему Ближнему Востоку и всему цивилизованному миру.

Представители Украинского еврейского комитета передали посольству Израиля заявление, в котором, в частности, высказывается надежда на скорейшее завершение антитеррористической операции в Секторе Газа, которое принесет мир и спокойствие не только еврейскому, но и многострадальному палестинскому народу. «Мы искренне соболезнуем семьям жертв этой антитеррористической операции и осуждаем действия палестинских экстремистов, которые используют школы, жилые дома, больницы и мечети для ведения террористической деятельности, прикрываются простыми людьми как «живым щитом», – сказано в заявлении.

УЕК призвал мировое сообщество – поддержать Государство Израиль в его борьбе с терроризмом, не оставаться равнодушным к проблеме существования экстремистских режимов на Ближнем Востоке.