Медведев требует взыскать с Украины недополученные за транзит $1,1 млрд

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил председателю правления ОАО "Газпром" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать с НАК "Нафтогаз" недополученные за транзит газа 1,1 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"Надо уже сегодня посадить специалистов, юристов, чтобы не только протоколировать - с этим у нас и так все налажено, но и подсчитывать убытки", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ. При этом он потребовал у главы «Газпрома» уточнить примерный размер ущерба, «нанесенного действиями украинской стороны».

"С 1 января "Газпром" не дополучил 1 млрд. 100 млн. долл. экспортной выручки по контрактам на поставку газа в Европу. Такие деньги наша страна терять не может. Подарки закончились. Деньги должны быть взысканы с ответчиков, с виновных в этой ситуации", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь А.МИЛЛЕР заявил, что эта сумма будет взыскиваться в судебном порядке.