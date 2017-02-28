Борьба с прогулами в Раде: в БПП предлагают ввести письменную регистрацию нардепов и после заседаний
Трое народных депутатов от "Блока Петра Порошенко" зарегистрировали в парламенте проект изменений в статью 26 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" о зачисления данных письменной регистрации (№6115).
Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются Андрей Шинькович, Александр Спиваковский и Роман Мацола.
Читайте такжеАктивисты составили рейтинг прогульщиков и "кнопкодавов" в Раде: все заседания посетили только 13 депутатов
Так, предлагается установить, что перед открытием и после закрытия каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявленного удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.
Данные письменной регистрации перед открытием и после закрытия каждого пленарного заседания является основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях Верховной Рады.
Отсутствие письменной регистрации после закрытия каждого пленарного заседания без уважительных причин является основанием для незачисления письменной регистрации и неначисления выплат народному депутату за время участия в соответствующем пленарном заседании ВР.
Депутаты отмечают, что "ярким примером" закрытия утреннего пленарного заседания ВР 10 февраля, когда количество зарегистрированных в зале депутатов составляло 317 (письменно зарегистрировались 296 народных депутатов), однако в конце пленарного заседания в зале присутствовали лишь около 20 народных депутатов.
Также авторы проекта отмечают, что по действующему Регламенту данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях ВР, однако письменная регистрация перед открытием каждого пленарного заседания "не всегда является подтверждением физического присутствия народного депутата на пленарном заседании".