Борьба с прогулами в Раде: в БПП предлагают ввести письменную регистрацию нардепов и после заседаний

10:57, 28 февраля 2017
Политика
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Трое народных депутатов от "Блока Петра Порошенко" зарегистрировали в парламенте проект изменений в статью 26 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" о зачисления данных письменной регистрации (№6115).

Почти пустой сессионный зал в пятницу, 24 февраля / Kateryna Pieshko

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются Андрей Шинькович, Александр Спиваковский и Роман Мацола.

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Так, предлагается установить, что перед открытием и после закрытия каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявленного удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью.

Данные письменной регистрации перед открытием и после закрытия каждого пленарного заседания является основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях Верховной Рады.

Отсутствие письменной регистрации после закрытия каждого пленарного заседания без уважительных причин является основанием для незачисления письменной регистрации и неначисления выплат народному депутату за время участия в соответствующем пленарном заседании ВР.

Депутаты отмечают, что "ярким примером" закрытия утреннего пленарного заседания ВР 10 февраля, когда количество зарегистрированных в зале депутатов составляло 317 (письменно зарегистрировались 296 народных депутатов), однако в конце пленарного заседания в зале присутствовали лишь около 20 народных депутатов.

Также авторы проекта отмечают, что по действующему Регламенту данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях ВР, однако письменная регистрация перед открытием каждого пленарного заседания "не всегда является подтверждением физического присутствия народного депутата на пленарном заседании".

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Теги: #Рада#прогулы