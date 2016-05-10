Парубий подписал распоряжение о депутатских штрафах за "прогулы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о наказании депутатов за отсутствие на работе.

"Снятие заработной платы, которое уже подписано мной в качестве распоряжения, - важный элемент. Так же, как и важный элемент - это озвучивание тех депутатов, которые находятся на рабочих местах. Я буду просить, чтобы "Голос Украины" публиковал данные регистрации", - сказал Парубий.

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В то же время, по его мнению, эти меры сами по себе ничего не решат, если не будет общего общественного давления.

Председатель ВР отметил, что сегодня обратился к участникам Согласительного совета, главам комитетов и фракций с тем, чтобы они помогали в обеспечении присутствия депутатов в зале.

Парубий также обратился к журналистам, подчеркнув, что "нет большего механизма влияния на депутата, чем общественный, общественное давление".

"Давайте совместно заставим ту небольшую часть депутатов, которые не ходят на заседания, быть более дисциплинированными", - сказал спикер.

Кроме того, отвечая на вопросы об удержании 700 грн из зарплаты депутата за "прогул" и о том, не является ли эта сумма недостаточной, Парубий отметил, что "это рассчитывается не председателем Верховной Рады, это рассчитывается как эквивалент от заработной платы".

"Я помню, для меня, как для народного депутата, в свое время это была достаточно большая финансовая санкция ... Надеюсь, для многих наших депутатов это будет аргументом", - отметил глава парламента.