Парубий подписал распоряжение о депутатских штрафах за "прогулы"
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что подписал распоряжение об удержании из зарплаты депутатов штрафов за "прогулы".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о наказании депутатов за отсутствие на работе.
"Снятие заработной платы, которое уже подписано мной в качестве распоряжения, - важный элемент. Так же, как и важный элемент - это озвучивание тех депутатов, которые находятся на рабочих местах. Я буду просить, чтобы "Голос Украины" публиковал данные регистрации", - сказал Парубий.
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В то же время, по его мнению, эти меры сами по себе ничего не решат, если не будет общего общественного давления.
Председатель ВР отметил, что сегодня обратился к участникам Согласительного совета, главам комитетов и фракций с тем, чтобы они помогали в обеспечении присутствия депутатов в зале.
Парубий также обратился к журналистам, подчеркнув, что "нет большего механизма влияния на депутата, чем общественный, общественное давление".
"Давайте совместно заставим ту небольшую часть депутатов, которые не ходят на заседания, быть более дисциплинированными", - сказал спикер.
Кроме того, отвечая на вопросы об удержании 700 грн из зарплаты депутата за "прогул" и о том, не является ли эта сумма недостаточной, Парубий отметил, что "это рассчитывается не председателем Верховной Рады, это рассчитывается как эквивалент от заработной платы".
"Я помню, для меня, как для народного депутата, в свое время это была достаточно большая финансовая санкция ... Надеюсь, для многих наших депутатов это будет аргументом", - отметил глава парламента.