Тимошенко пришла в ВР, чтобы попить чаю?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не выступала в парламенте при обсуждении вопроса о ситуации с обеспечением Украины газом.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН перед рассмотрением вопроса о состоянии украинско-российских отношений в газовой сфере и о ситуации с обеспечением Украины энергоносителями, осуществлении транзита природного газа по ее территории европейским потребителям сообщил, что после выступлений народных депутатов слово будет предоставлено премьер-министру Украины.

Но Ю.ТИМОШЕНКО еще до завершения рассмотрения данного вопроса покинула правительственную ложу.

ВР Украины по результатам рассмотрения вопроса не поддержала проект постановления «О ситуации с поставками природного газа в Украину», внесенный народным депутатом Украины Вячеславом КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС). За данное постановление проголосовали 105 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В данном проекте постановления речь шла об одобрении действий Президента Украины и правительства во время переговоров с представителями России и ЕС по вопросам поставок газа в Украину и транзита его по территории государства. Также в проекте предусматривалось считать недопустимыми любые переговоры и действия, направленные на приватизацию, аренду или передачу иным способом зарубежным государствам или субъектам ведения хозяйства газотранспортной системы Украины или ее элементов.

Также в проекте постановления осуждались «недружелюбные в отношении Украины заявления и действия должностных лиц Российской Федерации». Также в проекте предусматривалось возложить на Россию «всю ответственность за срыв поставок газа в Украину и другие европейские страны».

Также ВР не поддержала обращение ВР Украины к Федеральному собранию РФ. «За» проголосовали 168 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Проект этого обращения был предложен народным депутатом Украины Олегом ЗАРУБИНСКИМ (фракция Блока Литвина).

В проекте обращения отмечалось, что «атмосфера во взаимоотношениях между двумя странами все более приобретает конфликтный характер». В нем отмечалось, что парламент Украины выступает за усиление сотрудничества между парламентами двух стран «для выработки эффективных механизмов сотрудничества».