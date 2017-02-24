Сенат Нидерландов в апреле поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – источник

По словам собеседника, нижняя палата голландского парламента поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и теперь должно состояться голосование в Сенате (Верхней палате парламента), где, по информации источников, есть достаточное количество голосов для принятия положительного для Украины решения по Соглашению об ассоциации.

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Кроме того, собеседник агентства отметил усилия украинской дипломатии в принятии соответствующего решения, несмотря на результаты консультативного референдума.

«Мы ожидаем, что в апреле уже возможно и Сенат (Верхняя палата парламента) ратифицирует Договор, после этого – подписывает ратификационные грамоты король и их передают в Брюссель», – отметил источник.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По итогам референдума, который прошел в апреле 2016 года и на который пришло 32,28 % избирателей, более 60 % высказались против соглашения с Украиной. Референдум имеет рекомендательный характер.