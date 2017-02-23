Порошенко отреагировал на голосование в парламенте Нидерландов по "украинской ассоциации"

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

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«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Спасибо Марку Рютте и парламентскому большинству за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта. Ждем решения Сената», - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать Верхняя палата (Сенат).

Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов.