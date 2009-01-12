Литвин пригласит Ющенко и Тимошенко в Раду

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будут приглашены для участия завтра в заседании парламента при рассмотрении вопроса о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам.

Он отметил, что завтра планируется рассмотреть вопрос относительно обеспечения Украины энергоносителями и о транзите газа по территории государства. По его словам, этот вопрос планируется рассмотреть «в течение двух-трех часов».

В.ЛИТВИН отметил, что на ситуацию необходимо смотреть с разных сторон и комплексно подходить к ее решению. Он отметил, что необходимо проанализировать, «сколько газовых скважин есть в Украине и кому они принадлежат».

Он также подчеркнул, что необходимо вспомнить и о том, кто отказался в свое время от подписания соглашения по поставкам газа в Украину до 2010 года.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что вопрос газа должен обсуждаться «с соответствующей эмоциональной нагрузкой, но без истерики».