Похищение нардепа от БПП: вчера он выехал на срочную встречу в Одессу (видео)

Об этом в комментарии в кулуарах Рады сообщил депутат фракции БПП Борислав Розенблат, передает 112 Украина.

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"Последний раз я видел его вчера вечером после заседания Рады. Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет, он говорит, да, есть подтверждение того, что его действительно нет, говорит, что похитили. Он неизвестно где", - рассказал Розенблат.

Депутат от БПП Александр Бригинец на Facebook сообщил, что Гончаренко вчера выехал на срочную встречу в Одессу.

"Вчера вечером нардеп Алексей Гончаренко выехал в Одессу на срочную встречу. В зале его нет... Телефон не отвечает... Прокуратура подтверждает, что скорее всего версия - похищение...", - пишет Бригинец.

В то же время их коллега по фракции Иван Винник настроен оптимистично.

"Я думаю, не все так трагично, как это на первый взгляд выглядит. Я просто излагаю свое мнение, я не имею никакой дополнительной информации. Я не буду позволять себе предположения по поводу того, что я не знаю", - заявил Винник.

Ранее в ГПУ заявили, что похищен народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.