СБУ подтвердила факт похищения нардепа Гончаренко: подключилась к розыску

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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В свою очередь советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина» заявил: «Сейчас проводятся специальные мероприятия для того, чтобы Алексей Гончаренко вернулся к своим близким и к работе. Поэтому мы сейчас не комментируем информацию, связанную с его похищением. Мы лишь можем подтвердить эту информацию».

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган подтвердила информацию о похищении депутата Гончаренко.

По словам Сарган, работают подразделения правоохранительных органов. Подробности будут позже.